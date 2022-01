Seit meiner Konfirmation investiere ich in Finanzinstrumente: Aktien, Anleihen, Optionsscheine, Fonds Ich bin einer der wenigen Fixed Income Spezialisten die erfahren haben, was Fundierungsanleihen sind. Nach der Finanzkrise investierte ich in nachrangige Anleihen von Versicherungsunternehmen und Finanzdienstleistern. Aktuell halte ich griechische Anleihen im Depot (kaufte sie vor dem Zwangsumtausch) Mit der beruflichen Karriere hat es nicht ganz funktioniert. Ich arbeite im ICT Sektor und betreue Anwendungen darunter auch Schnittstellen zwischen Datenhändlern und Vermögensverwaltungsprogrammen Bisher grösster Erfolg: NTBK - Atlanta Internet Bank (went up from 10 USD to 240 USD to 0) Bisher grösster Flow: Sport.de Internet Services Ince (went down from 6 to 0) Die Handlelserfahrungseinteilung nach Sicherheit, Rendite, Ausgewogen, Wachstum und Chancenorientiert empfinde ich als nichtssagend. Ich erhalte keine Kick Backs von den Finanzinstrumenten in meinem Wikifolio Portfolio. show more

