Über 20 Jahre Erfahrung im Investmentbereich inklusive Alternative Investments Know-how in einer Vielzahl an Instrumenten und Strukturen Lange Praxis in fundamentaler, technischer und Makroanalyse Ausbildungen: CAIA, ACI, M&A Postgrad-Master in Renewable Energy (Technische Uni Wien)

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years