Aktien haben mich schon immer interessiert. Nach einem vorsichtigen und umsichtigen Vorgehen habe ich meine Strategie immer weiter ausgearbeitet. Mich interessieren eher große Unternehmen mit einem guten, aber durchaus volatilen Standing. Mit dieser Auswahl bin ich in der Vergangenheit gut gefahren. Meine Einschätzung der Finanzmärkte: Wenn keine unvorgesehenen und dramatischen Ereignisse (Lehman Brothers) passieren, dann bewegen sie die Märkte in Zyklen. Und wenn doch das Unwahrscheinlich wahrscheinlich wird? Situtation analysieren und gg.f einfach liegen lassen. Ab und zu werde ich das Portfolio umstellen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years