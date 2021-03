Eric Heinecke

Ich beschäftige mich seit 3-4 Jahren intensiv mit Aktien und lege meinen Fokus hierbei auf stark unterbewerte Biotechwerte (im Small/Midcap Bereich) und auf Hot Stocks, welche zur Zeit heiß diskutiert sind und enormes Potenzial besitzen oder aber auf starke Wachstumstitel, welche noch weitestgehend unentdeckt sind und meiner Meinung nach vor einem Ausbruch stehen. Dahingehend bleiben Blue Chips und andere große Unternehmen eher außen vor. Mein Ziel ist es den Gesamtmarkt zu schlagen, wodurch es zu einer höheren Volatilität kommen kann. Große Dips werden genutzt, um nachkaufen zu können. Starke Anstiege werden dagegen genutzt, um Gewinne mitzunehmen. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. show more

