Ingo Heinze

Erfahrung: Wertpapierhandel wird von mir bereits seit 19 Jahren betrieben. In dieser Zeit habe ich Erfahrungen in allen Wertpapiergattungen, sei es von Staatsanleihen, Unternehmensananleihen über Fonds, Aktien bis hin zu Zertifikaten, und EUREX-Optionen. Vertieft wurde das wissen durch die Wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung und die langjährige Erfahrung in der Vermögensberatung und Vermögensverwaltung. Erfolge: Da ich keinen direkten Tradingansatz anwende, sondern eher eine langfristige und nachhaltige Ausrichtung der Portfolios anstrebe, sind meine langfristigen Erfolge vor allem in den negativen Jahren wie z.B. 2008 oder auch 2011 zu finden, da meine verwalteten Portfolios in 2008 deutlich besser als der Markt abgeschnitten haben und trotz der negativen Marktentwicklungen in 2011 ein positives Ergebnis erzielt werden konnte. Aber auch in den guten Börsenjahren wie 2009 und 2012 konnte ich die Märkte mit meiner Strategie schlagen. In der etwas ferneren Vergangenheit ist meine vorsichtige Einstellung und Skepsis bezüglich des Neuen Marktes voll und ganz bestätigt worden, so dass ich keinerlei entsprechende Investments in den Portfolios hatte, als der Neue Markte zusammenbrach. Zeitaufwand: Da das Wertpapiergeschäft und die Anlageberatung bzw. Vermögensverwaltung mein Beruf ist, beschäftige ich mich selbstverständlich täglich von morgens bis abends mit dem Wertpapiermärkte und den Entwicklungen an den Finanzmärkten show more

