Ich beschäftige (und investiere) seit 1991 an der Börse. Hierzu gekommen bin ich durch eine Bankausbildung, seither haben mich die Kapitalmärkte nicht mehr losgelassen. Aktuell arbeite ich als Portfolio-Manager bei einem Multi-Family-Office und manage hierbei u.a. einen Aktienfonds. Die hier umgesetzten Strategien habe ich privat in den letzten Jahren (vor allem seit Mitte 2011) entwickelt und den Anlageprozess weiter verfeinert.

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years