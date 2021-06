HelveticTrading

Ich bin im Jahr 1993 in der Schweiz geboren und hier aufgewachsen, schon in der Kindheit hatte ich eine besondere Affinität zu Geld und Handel. Obwohl ich in einer mittelständischen Familie aufwuchs der es finanziell gut geht und es uns an nichts fehlte, war ich mit dieser Durchschnittlichkeit nie zufrieden. Schon als kleiner Junge wollte ich Dinge anders machen, hinterfragte viele Dinge und wollte immer schon mehr vom Leben als einfach in der Durchschnittlichkeit vor mich hin zu existieren und auf keinen Fall Risiken einzugehen wie es mir vorgelebt wurde. Ich absolvierte eine handwerkliche Ausbildung und arbeite momentan in der Branche aber im Aussendienst und befinde mich in einer Kaufmännischen Weiterbildung. Wirtschaft, Geld, Handel und der Umgang mit Menschen liegt mir, interessiert mich und macht mir Spass. In der Schule war ich stark in Fächern wie Mathematik und alles was ähnlich war und mit Logik und analytischem Denken zu tun hatte weshalb man bei mir schnell eine Begabung für unternehmerisches Denken feststellte. Kurz nach meiner Berufsausbildung zog es mich dann an die Börse wo ich nun seit 7 Jahren aktiv bin, viel analysiere und mir zum Ziel setze den Markt zu schlagen was mir vor allem die letzten 3 Jahre sehr gut gelungen ist. show more

