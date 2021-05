Die Coronakrise hat mein Interesse für die Finanzmärkte geweckt. Dabei habe ich mir verschiedene Bereiche wie ETFs, Aktien, CFDs und Zertifikate angesehen und probiere mich mit Börsenspielen bzw. Demokonten auf diesen Gebieten. Ich bin also noch dabei Erfahrungen zu sammeln und Dinge auszuprobieren. Eine meiner Ideen möchte ich hier in zwei Formen (mit und ohne Hebelprodulte) als Wikifolio testen. Sollte sie erfolgreich sein, werde ich sie weiterführen und bei Interesse auch investierbar machen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: No experience Risk class 2: No experience Risk class 3: No experience Risk class 4: No experience Risk class 5: No experience