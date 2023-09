Ich handele seit 25 Jahren privat mit Aktien, ETF's, Kryptowährungen und Fonds. Bisher wollte sich der ganz große Erfolg nicht einstellen, so dass ich den Markt langfristig schlagen konnte. Einen großen Erfolg hatte ich mit dem Handel von Kryptowährungen, der aber langfristig gesehen im Mittel, über den gesamten Zeitraum den Markt nicht schlagen konnte (7% per anno, ist ein Wert den ich dabei annehme) Diesen Sachverhalt möchte mit disziplinierter Recherche nun nachhaltig ändern. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 0 to 1 year