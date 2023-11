Ich bin seit 2010 neben meinem Beruf als Softwareentwickler am Finanzmarkt tätig und beteilige mich am Finanzmarkt durch punktuelle Investments an der Bewältigung des Klimawandels. Dabei bilden Werte der Technologie und der Erneuerbaren Energien den Schwerpunkt, während Wasser als Hedge komplementiert. Zur Generierung von zusätzlichem Kapital werden gelegentlich auch kurzfristige Chancen mit einer kleinen oder sehr kleinen Position genutzt, wobei verstärkt auf ESG-Kriterien geachtet wird. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years