Ich handle bereits seit 5 Jahren erfolgreich an der Börse und konnte mit meiner Strategie mein Kapital bereits verdoppeln. Über die Jahre hinweg habe ich meine Strategie stets optimiert und backgetestet. Ich bin nun an einem Punkt an dem ich probieren möchte, ob diese Strategie als Wikifolio taugt. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity