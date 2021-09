Kevin Vullriede

Im Studium entdeckte ich meine Leidenschaft für die Börse und den Handel an den Finanzmärkten. Viele großartige Bücher und wissenschaftliche Artikel über den Kapitalmarkt und professionellen Börsenhandel ließen mich in der Praxis einen eigenen Handelsansatz entwickeln. Mithilfe von technischer Analyse zur Ermittlung erfolgsversprechender charttechnischer Formationen und einem trendfolgenden Handelssystem versuche ich seitdem, konstant eine höhere Rendite als meine Vergleichsindizes (S&P 500, Nasdaq, DAX) zu erwirtschaften. Da ich dieses Ziel mit meinen privaten Depots seit vielen Jahren zuverlässig erreiche, biete ich Interessierten mittels Wikifolio nun die Möglichkeit daran teilzuhaben. Viel Erfolg und vor allem Spaß beim Investieren! Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. show more

