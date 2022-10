Hubert Strasser

Seit nunmehr über 10 Jahren beschäftige ich mich mit dem Handel von Aktien und kann inzwischen auf mehrere hundert Transaktionen zurückblicken. Bereits von meinem ersten Gehalt mit gerade einmal 19 Jahren begann ich mit dem investieren in Aktien, meine erste Wahl fiel 2009 auf die Continental Aktie zu einem Preis von € 40. Nach einer langen Findungsphase, in der ich im kurzfristigen Bereich Indizes, Währungen und Rohstoffe handelte, habe ich meine Trading-Heimat im Bereich des Daytrading von US-Aktien gefunden. Parallel bildeten langfristige Investments schon jeher ein attraktives zweites Standbein, dem ich mich nun neben dem aktiven Daytrading vermehrt widme. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years