HukTrading

Ich handel mit Aktien schon seit Zeiten des neuen Marktes, also seit gut 20 Jahre. Am Anfang mehr hobbymäßig und sporadisch, hat mich das Thema Börse und vor allem das Trading immer mehr in den Bann gezogen. Als gelernter Ingenieur, liegt mir die Analyse der Märkte und das strukturierte Vorgehen bzw. handeln. Mich begeistert immer wieder, zu erkennen und stetig zu lernen, wie man mit Disziplin und dauerhaften Lernen viel erreichen kann und auch wie schnell man Geld verliert, wenn man seine eigenen Regeln aufweicht. Privat handel ich auch kurzfristige Tradingchancen in Hauptmärkten, wie Dax, S&P500 und Rohstoffen, bei Wikifolio eher kurz- bis mittelfristige Aktienstrategien. Dabei ist meine generelle Herangehensweisen immer so, das ich aus einer Unterbewertung des Marktes heraus versuche einzusteigen. Mittlerweile verwende ich einen Großteil meiner Arbeitszeit mit dem Börsenhandel und lebe auch zum großen Teil davon. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years