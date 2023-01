Fabio Montigel

Ich habe mich bereits früh für Börsengeschäfte zu interessieren begonnen und mich deshalb auch akademisch mit einem Studium in Banking & Finance (Msc.) weitergebildet. Nebst dem Abschluss meines Studiums arbeitete ich bei der SIX Swiss Exchange (Schweizer Börse) sowie bei diversen Banken in der Schweiz und im nahen Ausland. Aktuell arbeite ich vollberuflich als Cross Asset Trader für eine Schweizer Bank. Die Erfahrungen aus meiner täglichen Arbeit sowie das theoretische Know-How hinsichtlich Portfoliotheorie, versuche ich in meinen Wikifolios anhand diverser Strategien umzusetzen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years