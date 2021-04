Meine erste Aktie habe ich vor mittlerweile >10 Jahren gekauft. Seitdem bin ich um viele wertvolle Erfahrungen reicher geworden. Ich habe viele schlechte Entscheidungen getroffen, aber auch viele gute. Mein wichtigstes Learning aus all den Jahren ist, dass es keine alternative zu produktiven Assets wie Aktien gibt. Unabhängig vom Einkommen sollte jeder an dieser Möglichkeit partizipieren, andere für sich arbeiten zu lassen. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity