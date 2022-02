ImmanuelQuant

Mein Name ist Hamoon Fatah und ich nutze die wikifolio Plattform in erster Linie dazu meinen Freunden und Verwandten die Möglichkeit zu bieten an meinen Investmententscheidungen teilzuhaben und mehr über die Welt des Kapitalmarktes zu erfahren. Ich stehe daher im engen Austausch mit meinen Anlegern und werde bei Bedarf jeden Interessenten mit in die Entscheidungsfindung einbeziehen. Zu meiner Person; nach Abschluss meines Wirtschaftstudiums an der Ruhr Universität Bochum und der Maastricht University, habe ich meine berufliche Laufbahn in der Transaktionsberatung begonnen. Seit 2021 bin ich als Fondsmanager für Erneuerbare Energien tätig. Ich bin CFA-Charterholder und Mitglied der CFA Society Germany. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years