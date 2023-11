Seit 2009 bin ich, Stefan Naumann, ein erfahrener Investor mit nachweislichem Erfolg in Immobilienfonds, Aktien und ETFs. Meine disziplinierte Anlagestrategie und fundierte Marktanalyse haben zu kontinuierlich Renditen (8-16%) geführt. Als versierter Experte zeichne ich mich durch mein tiefgehendes Verständnis der Finanzmärkte aus, was zu nachhaltigem Wachstum und zufriedenen Investoren führt. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years