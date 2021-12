Mein Name ist Kevin Ostheimer und ich bin als Entwicklungsingenieur in der Industrie seit 10+ Jahren tätig. - Erfahrung: 7+ Jahre im wachstumsorientierten Aktienumfeld - Trading seit: 2013 - Trading Erfolge: Keine Verluste (Absolute Return Ansatz) - Meinung zur aktuellen Marktlage: Kensianisches Umfeld, Negativzinsen bis ~2030, günstige Bewertung in Wachstumssegmenten - Zeit für Handelsidee: Etwa 4 Stunden/Woche im Portfolio, internationale Wirtschaftsnachrichten ca. 3 Stunden/Woche show more

Awards of all wikifolios

Good communicator