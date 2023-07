Maik Androssow

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre wird die Möglichkeit einer erneuten Pandemie von den meisten Menschen weitgehend verdrängt. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit ist H5N1 mutiert und hat sich im letzten Jahr durch Zugvögel weltweit ausgebreitet. Dieses für viele Vögel hochansteckende und tödliche Virus verursacht nicht nur ein Massensterben von Vögeln, sondern infiziert auch immer mehr Säugetiere, die mit den Vögeln in Kontakt kommen. Dies bietet dem Virus die Möglichkeit, sich an Säugetiere anzupassen und erhöht das Risiko der Übertragung von Mensch zu Mensch. Während die Coronaviruspandemie unerwartet aufgetreten ist, galten Influenzaviren schon lange vor der weltweiten Ausbreitung von H5N1 als wahrscheinlichster Auslöser der nächsten Pandemie. Influenzapandemien hat es schon mehrmals gegeben. Insbesondere hat die heutige H1N1 "Grippe" hat als "Spanische Grippe" im frühen 20. Jahrhundert zu 50 Millionen Toten geführt. Nach Berichten über massenhafte Infektionen von Seelöwen und Nerzen habe ich mich obsessiv mit dem Thema H5N1 befasst. Basierend auf wochenlangen Recherchen habe ich eine Anlagestrategie entwickelt, die mir als Versicherung gegen die Auswirkungen einer möglichen Influenzapandemie dient. Angesichts einer vermutlich zweistelligen Todesrate(CFR), und den Erfahrungen der vorherigen Pandemie scheinen die Reaktionen der Öffentlichkeit ("50% Todesrate!") und der Märkte auf erste Berichte über eine H5N1 Pandemie einigermaßen vorhersehbar zu sein. Da Influenzaviren deutlich weniger ansteckend sind als Covid-19, ist zumindest die private Absicherung mit FFP3-Masken und einer entsprechenden Anlagestrategie effektiv möglich. show more

