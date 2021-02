Walter Wattinger

Ein abgeschlossenes Masterstudium der Betriebswirtschaft an einer renommierten europäischen Universität mit Anlage- & Portfoliomanagement Inhalten bilden die Grundlage. Als Gründer einer eigenen Firma welche ich nach wenigen Jahren erfolgreich verkauft habe und späterer Tätigkeit als Managementberater verstehe ich es Unternehmen & Märkte zu analysieren, zu bewerten und makro- wie auch mikroökonomische Sichten einzunehmen. Seit dem Jahr 2000 (damals mit 18 Jahren) investiere ich an der Börse und habe mir so die notwendigen Skills & Methoden über die letzen 20 Jahre angeeignet. Als (ehemaliges) Stiftungsratsmitglied einer Pensionskasse mit einem Anlagevermögen in dreistelliger Millionenhöhe war ich mitverantwortlich für die Definition der Anlagestrategie. Diese Kenntnisse und Erfahrungen helfen mir im aktiven Management des Portfolios. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. show more

