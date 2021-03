M.Sc. Wirtschaftsinformatiker mit langjähriger beruflicher und privater Börsenerfahrung. Ich bringe Kenntnisse in der High-Tech und IT Branche mit und kann neue innovative Technologien gut einschätzen. Da ich selbst sehr viel in dieser Branche unterwegs bin, bin ich am Puls der Zeit und erkenne frühzeitige Trends. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years