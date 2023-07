InvestMarathon

Nach Jahrzehnten in der Finanzbranche, habe ich festgestellt, man kann die Anforderungen der Anleger und auch der Branche an die Performance nicht erfüllen. Investieren ist kein Sprint sondern eine Marathon. Während der langen Zeit, gibt es immer wieder Phasen in der man hinter den Erwartungen zurückbleibt. Selbst Warren Buffett hatte lange Zeiten, in denen er hinter der Benchmark lag. Daher möchte ich diese Plattform nutzen, um meine Ideen vom Investieren hier einfach zu teilen ohne den Druck die Anleger & Arbeitgeber immer zufrieden zu stellen. Klingt hart, aber ist leider wahr show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years