Nach langjähriger Unternehmertätigkeit im Bereich E-Commerce, wo Börsengeschäfte eher nebenbei getätigt wurden, sind Börse bzw. die gobalen Finanzmärkte nach der Unternehmensveräußerung an einen Privatinvestor zur Vollzeit-Leidenschaft geworden. Insgesamt beschäftige ich mich seit mehr als 20 Jahren mit der Geldanlage an den Börsen und habe somit die großen Crashs (Neuer Markt + Techblase, Finanzmarktkrise, Corona-Pandemie etc.) aktiv als Trader miterlebt. Man kann sicher Erfahrungen sammeln und aus all den Marktextremen lernen, dennoch ist mir niemand bekannt, dem es gelungen wäre, sein Portfolio unbeschadet durch alle Crashs zu steuern. Elementar bei der Geldanlage ist der Werterhalt! Egal welche Rendite man anstrebt, das Risiko darf niemals die Grundsubstanz des Depots gefährden. Dann wird Anlage zur Zockerei. Und hier findet man leider auch viele traurige Schicksale unter "Berufstradern", die hoch geflogen und dann tief gefallen sind. Die "Psychologie" ist vermutlich das reizvollste Element, was die Börse zu bieten hat. Spiegelt Börse doch die Welt im Ganzen in Zahlen, Fakten, Daten wider. Alle Ereignisse, Emotionen und Hoffnungen für die Zukunft sind irgendwo im Markt zu finden. Ebenso wichtig sind Kenntnisse und ein Gespür für die Auswirkungen monetärer Einflüsse auf das Börsengeschehen und natürlich die Finanzanalyse von Einzelwerten. Auch wenn es richtig ist, dass auf lange Sicht die Börse immer gestiegen ist und kaum ein Anleger den Vergleichs-Index dauerhaft (30-40 Jahre) schlagen konnte, so darf man niemals die Vergangenheit als Garantie der Zukunft sehen. Die Vergangenheit ist wie ein Duden, der einem die richtigen Worte gelehrt hat, aber es kommen stets neue Worte hinzu, die Sprache verändern. Somit bin ich bestrebt, mit einem gewissen Risiko zu agieren, aber die Perfomance immer in Balance zum Risiko zu sehen. Disclaimer: In den Werten meines wikifolios bin ich regelmäßig auch privat investiert. show more

