Investuniverse

Wir sind Dominik und Oliver. Seit einigen Jahren investieren wir aktiv an der Börse. Die verschiedensten Marktphasen haben wir gemeistert und unsere Performance konnten wir Jahr für Jahr steigern. Mit viel Erfahrung und der immer währenden Lust darauf, Neues zu lernen und Großes zu schaffen, beschäftigen wir uns täglich mit den neusten Trends. Auf Basis wissenschaftlicher Studien, fundamentalen Daten, sowie Trendanalyse und Charttechnik treffen wir die bestmöglichen Entscheidungen. Investieren wollen wir schließlich nur in die Gewinner von Morgen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years