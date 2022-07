Über Umwege bin ich, Torsten Zorn, von der klassischen Musik zum Börsenhandel gekommen. Die Faszination von Zahlen und Handelsstrategien haben mich nun bereits seit 30 Jahren in ihren Bann gezogen. So habe ich jetzt mein Hobby im Sommer 2021 zum Beruf gemacht. Spezialisiert habe ich mich hauptsächlich auf das klassische Knockout-Zertifikat. Diese Plattform gibt mir die Möglichkeit meine Handelsstrategien zu präsentieren und andere zukünftig davon partizipieren zu lassen. show more

