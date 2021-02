Odin Jäger

Ich bin Privatanleger mit langjähriger Börsenerfahrung. Mein Börsenstart war, wie wahrscheinlich bei vielen, 1996 mit der T-Aktie. Seither verwalte ich mein privates Vermögen selbstständig. Von 2000 bis 2016 habe ich ausschließlich mit Fonds gehandelt. Seit 2016 setze ich vorhandene Handelsideen kombiniert mit meinen persönlichen Interpretationen in meinen Depots um. Disclaimer: In Finanzinstrumente die im wikifolio-Musterdepot enthalten sind bin ich zum Teil auch privat investiert. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity