2014 kam ich zum ersten mal mit der Börse in Kontakt und handle bzw. spare auf Aktien und ETFs seit 2015. Zusätzlich fing ich auch an mich in die Thematik Daytrading einzuarbeiten. Im Swing- und Daytrading, hauptsächlich auf deutsche und amerikanische Indizes, gelingt es mir, seit 2018 eine positive Bilanz zu verzeichnen. Ich bin über soziale Netzwerke gut verknüpft und mit einigen erfahrenen Anlegern und Trader regelmäßig im Austausch. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years