Bernard Jamsek

Mein Interesse an der Finanzwelt besteht schon seit langer Zeit. Die Märkte und einzelne Unternehmen zu beurteilen, ist mehr als nur ein Hobby. Für meine Entscheidungsfindung der Geldanlage, beobachte ich besonderst die Politik der Notenbanken, bestimmte zyklische Unternehmen, bekannte Fundamentale Daten und die Rohstoffmärkte. Sobald ich eine grundsätzliche Meinung der Marktentwicklung habe, fange ich an mein Portfolio entsprechend aufzustellen. Da es kein Patentrezept gibt, wechselt meine Strategie je nach Marktlage. So wird in manchen Marktphasen prozyklisch ein Ausbruch gekauft, oder bei schwachen Märkten gute unterbewertete Unternehmen günstig am Tief eingesammelt. Dabei folgt der Einstieg meistens in kleineren Tranchen. Die Option zum Aufstocken in "qualitativ hochwertige" Aktien halte ich mir damit offen, da man nur selten das Tief erwischt. Sobald ich der Meinung bin, dass die Risiken am Aktienmarkt zunehmen, erhöhe ich entweder die Cashquote, oder sichere den Aktienbestand mit einem geeignetem ETF ab. So gelingt es mir immer wieder ganz gut, Verluste in Grenzen zu halten. Mein Wikifolio "Jamseks Premiumstrategie" im Vergleich zum DAX: 20.03.2015 Beginn des Wikifolios DAX -10,8% Jamsek´s Premiumstrategie +16,4% 2016 DAX +5,4% Jamsek´s Premiumstrategie +32,2% bei 5,8% drawdown Auch wenn die Entwicklung sehr erfreulich ist, geht es mir Primär darum, dass die Volatilität gering bleibt. Der Kapitalerhalt ist das wichtigste. Als Anleger möchte man nicht ständig auf sein Depot schauen und sich die Schweißperlen von der Stirn wischen. Daher kann ich natürlich nicht Dauerhaft eine Performance wie aktuell in 2016 liefern. Ich bedanke mich bei allen Investoren für das entgegengebrachte Vertrauen, und werde auch in Zukunft mit voller Leistungsbereitschaft und Leidenschaft daran arbeiten, dass unser Wikifolio ein sinnvolles und erfolgreiches Anlageprodukt bleibt. show more

