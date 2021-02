Johannes Freund

Als ich 2013 mit Aktien angefangen habe war ich noch sehr unerfahren und planlos. Seitdem konnte ich jedoch sehr viele Erfahrungen sammeln und mich konstant weiterentwickeln. Trading ist in den letzten Jahren zu meiner Leidenschaft geworden. Der Einstieg bei wikifolio war deswegen nur eine Frage der Zeit für mich. Mein langfristig angelegtes Depot kann jährlich eine für mich zufriedenstellende und positive Performance aufweisen. Stand Januar 2021 bin ich bei einer Gesamtperformance von ca. +30%. Dadurch hat sich mein Depotwert auf etwa 60.000 Euro erhöht. Besonders stolz bin ich darauf, dass auch mein kurzfristig angelegtes Depot nach vielen Experimenten und dem ein oder anderen Strategiewechsel eine positive Performance aufweisen kann. Dieses Depot hat einen Wert von ca. 33.000 Euro. Meine bisherigen Erfolge, Stand 17.01.2021: - wikifolio "World Invest JFT": bessere Monatsperformance als DAX und NASDAQ - wikifolio "DAX Invest JFT": bessere Monatsperformance als DAX, SDAX und MDAX - wikifolio "Growth and Hype Investing": bessere Performance als DAX und NASDAQ seit Erstellung - Kurzfristig angelegtes Depot (ca. 32.000 Euro): aktuelle Monats-Performance von +12,5% - Langfristig angelegtes Depot (ca. 65.000 Euro): aktuelle Gesamtperformance von +26,6% show more

