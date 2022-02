Wir haben schon einmal in einer App mit Aktien gehandelt. Dabei war etwa die Hälfte des Kapitals in Etfs und die andere in Aktien investiert. Die Einzelaktien haben wir aber nur nach Bauchgefühl ohne wirkliches Hintergrundwissen gekauft. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 0 to 1 year Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 0 to 1 year Risk class 5: 0 to 1 year