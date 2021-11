Marius Tesch

Sehr geehrte Damen und Herren, ich handel gerne Hebelprodukte wie z.B. KnockOut-Zertifikate. Es wird aber auch nach anderen Anlagealternativen gesucht. Aufgrund der steigenden Nachfrage habe ich ein wikifolio gegründet. Mein Interesse zum Börsengeschehen brodelte schon immer in mir, engagiert habe ich mich mit Informationen eines Freundes zum Thema Bank und Börse. Mein letzter Tradingerfolg war die Teilnahme am www.trader-2015.com. Dort erzielte ich in 1 Monat 87% Gewinn. Real-Money handel ich selbstverständlich auch. Auf meinem Konto gab es Erfolge von bis zu 247% pro Trade. Auf der Recherche kann es mal schneller gehen, allerdings sollten Handelsentscheidungen nicht in zwei Sekunden getroffen werden. Es gibt Trades, welche den Trader Stunden warten lassen bis der richtige Einstieg kommt, ebenso gibt es welche nach Minuten oder nach Tagen, Fazit: unterschiedlich. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years