Reiner Dr. Mahlke

Ich beschäftige mich und handle als Privatperson seit 1984 mit Aktien, Hebelprodukten und CFDs. Neben dem aktiven Aktienhandel beschäftige ich mich seit ca. 10 Jahren mit Knockout-Scheinen und CFDs vorwiegend auf den DAX und ausgewählte, chancenreiche Aktien. Ich bin vom Naturell her ein analytischer Trader, dem das Risikomangement sehr wichtig ist. Kapitalerhalt ist aus meiner Sicht die wichtigste Grundlage, um auf Dauer am Markt erfolgreich agieren zu können. Seit einigen Jahren habe ich stabile Handelssysteme entwickelt, die auch nach umfangreichem Backtesting meinen Kriterien entsprechen: Stetige positive Performance bei kontrolliertem Risiko und überschaubarem Drawdown. Skalierbarkeit der Ansätze ist möglich und wird von mir bei wachsendem Konto angestrebt. show more

