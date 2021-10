Während meines Studiums in Finance habe ich mich vertieft mit Vermögenswerten und deren Risiken auseinandergesetzt. Seither konnte ich einige Erfahrung in der praktischen Umsetzung von theoretischen Anlagestrategien gewinnen und teile diese nun mittels Wikifolio mit Interessierten. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years