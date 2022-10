Seit 5 Jahren an der Börse, das Interesse für die Börse liegt mir Blut, ich denke jeden Tag über Geld nach, denn ein weiser Mann sagt eins "Wer sein ganzes Leben arbeitet hat keine Zeit um reich zu werden". Für mich ist Börse, Aktien, Recherche keine Arbeit und deshalb nutze ich jede Sekunde um das Portfolio zu managen, auch in schwierigen Zeiten wie diesen. Ich glaube dass der größte Bullenmarkt der Geschichte der Börse vor uns liegt, es hat 50 Jahre gedauert zwischen der ersten Mondlandung und dem nächsten Besuch. Unsere Technologien beruhen auf der Mondlandung 1969, die Zukunft liegt für mich zum einen in der Robotik und KI als auch der Medizin und DNA Analyse Technologie sowie der Energiegewinnung und Nutzung show more

