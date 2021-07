Juergen Hartmann

Neben einem technischen Studium habe ich ein wirtschaftswissenschaftliches Studium abgeschlossen. Seit den 90er Jahren beschäftige ich mich mit den Finanzmärkten. Ich lese jedes Jahr viele Bücher zu diesem Themengebiet. Mein Handelsansatz wurde besonders durch James O´Shaughnessy, Jim Simons und Mark Minervini inspiriert. Ich bin davon überzeugt, dass ein systematischer Handelsansatz, der auf statistischen Daten gemischt mit technischen Indikatoren basiert ein guter Weg ist, um an der Börse erfolgreich zu sein. Emotionen sollten ausgeblendet werden. Ziel des Wikifolios ist es, eine überdurchschnittliche Rendite bei gleichzeitig möglichst geringem Risiko zu erzielen. In diesem wikifolio sollen ausschließlich Aktien gehandelt werden. show more

Awards of all wikifolios

Loyal investors Regular activity