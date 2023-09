Jasin Puskar

Guten Tag ich habe eine 20 Jährige Anlageerfahrung mit dem Ziel Stabiles Wachstum und stetig steigende Dividenden zu generieren. Mein Anlagehorizont ist sehr langfristig (10 Jahre + X) Low Risk Schwerpunkte sind ETF, Bluechips/Value Aktien und Cash für Handlungsspielraum. Die Dividenden sorgen für einen stetigen Cashflow und Flexibilität. Insbesondere Wechselkurse tragen zu Kaufentscheidung bei da es in den ersten Jahren starken Einfluss auf die Performance haben kann. Das Wikifolio wird permanent Nachrichten basiert aktiv betreut. Grundsätzlich gilt Buy and Hold. Viel Erfolg ! show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years