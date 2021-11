Mein Name ist Jürgen Thiede, ich bin 45 Jahre alt und lebe mit meiner Familie im Hamburger Westen. Die Geschehnisse an den internationalen Börsen interessieren und begeistern mich seit mittlerweile über 20 Jahren. Seit einigen Jahren lege ich dabei besonderen Fokus auf die MEGATRENDS der Zukunft. Hier setze ich auf Unternehmen, die innovativ und wachstumsorientiert sind und dabei durch nachhaltiges Handeln besonders umwelt- und klimaschonend agieren. Durch das gezielte Aufspüren dieser Unternehmen ist es mir in den letzten Jahren gelungen, die führenden Indizes in der Performance deutlich zu schlagen. Eine langfristige Outperformance gegenüber den wikifolio Vergleichsindizes (DAX, MDAX, SDAX, CDAX, EURO STOXX50, NASDAQ) ist ebenfalls mein Ziel für beide MEGATREND Portfolios. Da ich in den vergangenen Jahren regelmäßig erfolgreich investiere, manage ich auch aktiv die Portfolios von Familienangehörigen/ Freunden und bin ein beliebter Ansprechpartner wenn es um Börse und Geldanlagen geht. Mit wikifolio möchte ich meine Erfahrung und Begeisterung für die Börse und die Megatrends der Zukunft einem breiteren Publikum zugänglich machen. Und nun noch ein kleiner Tipp: Wer Käufe und Verkäufe von wikifolios tätigen möchte, sollte dies, wenn möglich, während der Haupthandelszeiten (9:00 – 17:30Uhr) tun, da hier der Spread (Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs) am geringsten ist. Performance-Übersicht: MEGATREND Growth Stocks Seit Beginn +26,4% (29.11.20 – 30.06.21) wikifolio-Performance-Vergleichsindizes (DAX +16,5%, MDAX +15,9%, SDAX +15,8%, CDAX +17,3%, EURO STOXX50 +15,2%, NASDAQ +18,7%) -Siehe Charttool unter der Funktion Analyse- MEGATREND Top Selection Seit Beginn +35,4% (18.01.2021 – 30.06.21) wikifolio-Performance-Vergleichsindizes (DAX +12,1%, MDAX +9,1%, SDAX +5,7%, CDAX +11,7%, EURO STOXX50 +12,8%, NASDAQ +13,7%) -Siehe Charttool unter der Funktion Analyse- show more

