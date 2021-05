Habe noch keine wirklichen Erfahrungen mit Aktien und Geld anlegen, will es hier einfach mal ausprobieren und schauen was passiert show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 0 to 1 year Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 0 to 1 year Risk class 5: 0 to 1 year