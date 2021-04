Ich bin Julian, ein junger Mathematiker. Da ist es offensichtlich, dass ich mich für alles interessiere, was mit Zahlen zu tun hat. Alles rund um Investments ist da natürlich gefundenes Fressen. Ich interessiere mich breit und versuche in meinen privaten Investments wie auch in diesem wikifolio für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Dennoch gibt es bei jedem Investor Bereiche, bei denen man sich nicht überdurchschnittlich auskennt, dort darf man auch nur die Marktrendite erwarten und auf keinem Fall darunter liegen. Und es gibt Bereiche, in die man sich mehr einliest oder die so neu sind, dass man noch durch Wissensvorsprung eine Überrendite erwirtschaften kann. Deshalb versuche ich mit einem breit gestreuten Investment in „gesättigten“ Bereichen (Aktien, Gold, Immobilien, p2p) die Marktrendite zu erreichen. Durch zusätzliche Beimischung von Sektor-Werten (z.B. Technologie) und andere Assetklassen (v.a. Crypto) wird anschließend versucht, eine solide Überrendite zu erreichen. Ziel dieses Portfolios ist es dadurch, dass theoretisch nur dieses Portfolio als Investment ausreicht. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years