JunshiTrading

Als Quant Trader betrachte ich die komplexe Welt der Finanzen durch die Linse der Mathematik und Datenanalyse. Ich vertraue auf meine analytischen Fähigkeiten und meine Fähigkeit, Muster und Trends in den Daten zu erkennen, um fundierte Entscheidungen zu treffen und den Markt zu schlagen. Ich bin ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten und nutze meine technischen Fähigkeiten, um diese Chancen schnell und effektiv auszunutzen. Meine Leidenschaft für Mathematik und Daten treibt mich an, aber ich bin auch demütig genug zu wissen, dass ich immer noch viel zu lernen habe, und ich setze mich konstant dafür ein, meine Fähigkeiten weiterzuentwickeln und zu verfeinern. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years