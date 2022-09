Ich trade seit 8 Jahren, habe mit Aktien begonnen und bin recht schnell auf Derivate gestoßen, insbesondere gehebelte Produkte. Gerne nutze ich Momente, in den ich gute Risk-Reward-Situationen sehe, die wenig Risiko, in meinen aber viel Upside bieten. Früh hatte ich große Erfolge, aber auch Lehren gezogen, welche wohl noch wichtiger sind im Leben eines Traders. Aktuell sehe ich einen stark befristen Markt. Inflation, steigende Zinsen und eine Rezession sehe ich als Treiber. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years