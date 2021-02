Ich beschäftige mich schon seit Jahren mit der Aktienanlage und verbringe die meine Freizeit vor allem damit Aktien zu analysieren, sie zu bewerten und auf Wachstum einzuschätzen. Ich habe den Ansatz, dass circa 50 Prozent des Portfolios aus sogenannten "Staples" bestehen sollte, welche einerseits sichere jährliche Rendite versprechen und zukunftsträchtig sind und somit wachstumsstark sein sollen. Die restlichen 50 % des Portfolios sollen dann aus innovativen Small- und Mid-Caps bestehen, die viel Upside mitbringen. Ich arbeite derzeit in der Risiko-Management-Abteilung einer Bank, in welcher ich immer das Ziel habe, dass die Chance niemals das Risiko übersteigen sollte und Risiko immer genau abgeschätzt werden muss. Diesen Grundsatz will ich auch in mein Portfolio einfließen lassen und trotz innovativer Werte nicht spekulieren. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years