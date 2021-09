René Zeder

Im Zuge der Corona-Krise brachte mich das Zusammenspiel mehrerer Faktoren zur Börse: das Wittern einer großen Chance, die sinnvolle Verwendung der eigenen Zeit im Lockdown und schließlich die Sorge um das eigene Fiatgeld. Seither jeden Tag mit Leidenschaft dabei geblieben. Persönliche Markteinschätzung: Im Zeitalter der endlosen Geldvermehrung kam es zu massiven Überbewertungen ganzer Sektoren. Das viele billige Geld und die Niedrigzinsen bieten aber auch Chancen. Sie ermöglichen (noch) das Investieren in risikoreicheren Titeln, verweisen aber auch auf die Notwendigkeit in sog. "echte Werte" zu investieren - meiner Ansicht nach im Bereich von Crypto und Rohstoffen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 0 to 1 year Risk class 3: No experience Risk class 4: No experience Risk class 5: 1 to 3 years