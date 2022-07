Ich bin seit ca. 10 Jahren im Bankwesen tätig. Durch meinen täglichen Kontakt mit Kapitalmarktthemen erkenne ich Zusammenhänge und leite daraus ggfs. Handlungen für mein eigenes Depot ab. Profi Tipps hin oder her - Im aktuellen Marktumfeld gilt es Vor allem Ruhe zu bewahren und an seinen selbst definierten Strategien festzuhalten - buy&hold&check - diese Einstellung hat mir bereits im Jahr 2020 geholfen! show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years