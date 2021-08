Servus zusammen, mein Name ist Daniel und ich beschäftige mich seit ungefähr 5-6 Jahren mit dem Kapitalmarkt und verschiedenen Finanzinstrumenten. Ich studiere Wirtschaftswissenschaften und bin beruflich im selben Bereich aktiv. Hier möchte ich mein Wissen und Können in der Praxis beweisen, wofür ich mehrere Wikifolios für verschiedene Anlagetypen erstellen werde. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years