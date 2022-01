Chancenorientiertes Trading seit 2001 Kapitalwerft nutzt seit vielen Jahren erfolgreiche Strategien in Sondersituationen. Diese führen dazu, dass überdurchschnittliche Gewinne mit vergleichsweise niedrigen Risiken vereint werden konnten. Seit 2016 wird auch in Kryptowährungen investiert. Das aktuelle Marktumfeld der klassischen Finanzmärkte sieht sich mit historischen Paradigmenwechseln konfrontiert. Für Anleger bedeutet dies eine besonders anspruchsvolle Herausforderung um durch neues Fahrwasser zu navigieren. Mit dem Markt der Kryptowährungen ist nun eine optimale Ergänzung zu konventionellen Depotstrategien möglich. Kapitalwerft bietet Ihnen mit seinen Produkten genau diese Möglichkeit. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years