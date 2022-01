kapitulation

Ich beschäftige mich seit Sommer 2019, als die BIZ in einem Arbeitspapier „unkonventionelle geldpolitische Maßnahmen“ forderte, da sie „die Realwirtschaft vor einer weiteren Verschlechterung der finanziellen Bedingungen zu schützen“ erachtete. Ich war gespannt. Dann kam Das Srs-CoV-2 Virus und eine höchst interessante Geldmenge in die Finanzwirtschaft - leider nur dort hin. Da ich zu wenig Durchblick habe was eben diese finanzwirtschaft mit ihren Tricks und Möglichkeiten betrifft dachte ich, mich auf solide Unternehmen zu fokussieren und so lange es geht Dividenden zu erhalten. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years