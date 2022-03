KarlheinzAT

Liebe Leserin, lieber Leser, mein Name ist Karlheinz und ich interessiere mich sehr für das Thema investieren. Besonders lege ich hier Wert auf die langfristige Geldanlage. Da ich selbst unternehmerisch tätig bin, finde ich Aktien von visionären Unternehmen und/oder Familienunternehmen besonders spannend. Darüber hinaus sehe ich auch die sehr breit gestreute Abdeckung des gesamten Aktienmarktes als sehr interessant an. Ergänzend zur Krisen- und Inflationsabsicherung bin ich ein Fan von Edelmetallen sowie auch einzelnen kryptografischen / digitalen Investitionsmöglichkeiten. Mit freundlichen Grüßen Karlheinz show more

Experience in securities trading Risk class 1: No experience Risk class 2: No experience Risk class 3: No experience Risk class 4: No experience Risk class 5: No experience