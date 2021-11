Maik Geschke

show more

Ich habe seit über 20 Jahren Erfahrung mit dem Handel von Wertpapieren und mich mit den Jahren auf die Analyse und das Investment von deutschen Nebenwerten spezialisiert. Ich handel allerdings auch andere größere oder nicht deutsche Aktienwerte und gelegentlich Wertpapiere anderer Anlageklassen. Für die Analyse und Kommentare zu den Werten in meinen wikifolios werde ich einen Blog unter folgender Adresse führen. http://katjuscha-research.blogspot.de/ In der aktuellen Marktlage ergeben sich immernoch einige richtig gute Chancen in Einzelwerten aufgrund derer günstigen Bewertung, was mir zeigt, dass trotz der sehr starken Gesamtmarktrallye der letzten Jahre diese noch nicht beendet sein muss Trotzdem sollte man eine gewisse Blasenbildung in einzelnen Assetklassen und Regionen weiterhin im Auge behalten. Grundsätzlich bin ich für die kommenden Monate vor allem für deutsche Aktien optimistisch gestimmt. Ab und zu werden sich aber auch Tradingchancen auf der Shortseite ergeben. In den in den wikifolios enthaltenen Positionen kann ich auch privat investiert sein.